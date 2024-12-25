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20:26, 25 декабря 2024 года Клычков призвал орловцев не использовать пиротехнику в праздники Запрет действует с 1 декабря по 14 января.



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Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к орловцам с просьбой не использовать пиротехнику в новогодние праздники. В ходе прямого эфира в соцсетях он напомнил, что продажа пиротехнических изделий в нашем регионе запрещена с 1 декабря по 14 января.



По словам главы региона, пиротехника может представлять опасность. Он попросил всех воздержаться от использования фейерверков до тех пор, пока для этого не наступит подходящее время.



Решение о запрете было принято оперштабом на основании информации о возможных попытках ввоза в Россию взрывных устройств под видом пиротехнических изделий.





Сергей Мерцалов





