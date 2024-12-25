В Орле открылась новогодняя ярмарка

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19:45, 25 декабря 2024 года
В Орле открылась новогодняя ярмаркаОна работает на площади Ленина.
Фото: администрация города Орла
25 декабря в центра Орла открылась новогодняя ярмарка. В восьми уютных домиках-шале посетители могут насладиться свежесваренным кофе, чаем, пряным глинтвейном, пуншем и другими горячими напитками.
- Кроме того, на ярмарке представлен широкий ассортимент аппетитных блюд: ароматный шашлык, блинчики с разнообразными начинками, хот-доги, сэндвичи, пончики, пироги и многие другие лакомства, - рассказали в орловской мэрии.
Новогодняя ярмарка будет радовать посетителей до 14 января.
Сергей Мерцалов