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19:40, 25 декабря 2024 года В орловском сквере Пограничников появилась новая скульптура Она посвящена офицеру пограничной стражи Российской империи и пограничных войск Михаилу Поспелову.



Фото: администрация города Орла

В Орле, в сквере Пограничников, появилась новая скульптура. Она посвящена Михаилу Дмитриевичу Поспелову – офицеру пограничной стражи Российской империи и пограничных войск СССР. Именно Поспелов стал прототипом знаменитого таможенника Павла Артемьевича Верещагина из культового советского фильма "Белое солнце пустыни".



Скульптура, выполненная из бронзы, возвышается на 2,4 метра. Ее автор - Юрий Киреев. Решение об установке памятника приняли на градостроительном совете, куда входят не только сотрудники городской администрации, но и историки, архитекторы и краеведы. Об этом сообщили в мэрии Орла.





Сергей Мерцалов





