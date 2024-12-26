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15:03, 26 декабря 2024 года Орловцы передали бойцам в Курскую область грузовик Автомобиль способен передвигаться по бездорожью даже в непогоду.







Отечественный грузовик для наших бойцов отправился в Курскую область. Средства на него собрали студенты и преподаватели Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС. Надежный, простой в управлении "УАЗ" способен пройти по бездорожью даже в непогоду. На передовой автомобиль необходим бойцам для эвакуации раненых, подвозу боеприпасов и другого оборудования. С подробностями – Владимир Маряшин.





Владимир Маряшин





