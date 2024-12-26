Главная » Новости



14:01, 26 декабря 2024 года В Орловской области продолжается акция "Елка желаний" В ней активно участвуют депутаты фракции "Единая Россия".







Новый год — время исполнения желаний. А помочь им осуществиться помимо Деда Мороза и Снегурочки берутся участники акции "Елка желаний". Акция была инициирована президентом России во время онлайн-марафона "Мы вместе" в 2018 году и проходит уже шестой раз. Ее поддержали и депутаты партии "Единая Россия". Поздравления с Новым годом и вручение подарков уже началось. Подробнее о том, как проходит акция в нашем регионе, расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





