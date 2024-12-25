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21:01, 25 декабря 2024 года

Орловские врачи спасли белгородца с гигантской опухолью

Сложную операцию провели в Орловской областной клинической больнице.



В преддверии Нового года жизнь Сергея Ярцева из Белгорода совершила неожиданный поворот. Все началось с визита в местную больницу, где во время УЗИ у него обнаружили опухоль размером со страусиное яйцо. Она давила на больную почку с камнем.

Белгородские врачи отправили парня в Москву. Однако в столице ему сообщили, что операция сейчас невозможна, и предложили сделать ее только через полгода. По дороге из столицы в Белгород парню стало плохо и по экстренности он попал в Орловскую областную клиническую больницу.

Операция по удалению опухоли оказалась сложной из-за опасной близости с позвоночником, почкой и другими органами. Вмешательство выполняла мультидисциплинарная бригада, используя современные хирургические приборы.

В настоящее время пациент идет на поправку. Новый год Сергей будет встречать дома и, возможно, поднимет бокал за здоровье и орловских хирургов.


Елена Литинская
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