В Орле открыли движение по Колхозному мосту

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20:30, 25 декабря 2024 года
В Орле открыли движение по Колхозному мостуСтроительство переправы заняло девять месяцев.
Теперь дорога домой стала быстрее! 25 декабря в Орле открылся долгожданный Колхозный мост.
Уже утром по новой переправе двинулись первые пешеходы и автомобили. Строительство моста длиною 71 метр заняло девять месяцев.
Больше всего открытия ждали жители частного сектора, расположенного вдоль Колхозной улицы. Своими впечатлениями от новой переправы они поделились с съемочной группой "Вести-Орел".
Антон Киселёв
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