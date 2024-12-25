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17:01, 25 декабря 2024 года В Орле спасли семью, отравившуюся угарным газом Пострадали четыре человека.



Фото: архив

В Орле медики спасли семью, пострадавшую от отравления угарным газом. Инцидент произошел в доме по улице Комсомольской.



Как сообщили в группе "Станция скорой медицинской помощи (г. Орел)", вызов поступил от мужчины, который рассказал о плохом самочувствии своей супруги и 14-летней дочери. После нескольких уточняющих вопросов по телефону стало ясно, что причиной плохого самочувствия является отравление угарным газом.



Когда на место прибыла бригада скорой помощи, выяснилось, что пострадало не два, а четыре человека. Угарным газом успели надышаться глава семьи и 8-летний мальчик. К месту происшествия была вызвана еще одна карета скорой помощи.



Всех пострадавших доставили в больницу. Их жизни находятся в безопасности.







Сергей Мерцалов





