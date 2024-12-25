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15:54, 25 декабря 2024 года В Орловской области снизилась заболеваемость респираторными инфекциями Показатель уменьшился на 9,5%.



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Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Орловской области с 16 по 22 декабря 2024 года снизилась на 9,5% по сравнению с прошлой неделей. Зарегистрировано более четырех тысяч обращений, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.



Доля детей до 14 лет в возрастной структуре составила 56,2%. Также за неделю зарегистрировали 252 случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 3,6% выше показателя предыдущей недели.



– В течение последних двух недель на территории области наряду с SARS-CoV-2, определяется активная циркуляция риновирусов, бокавирусов, отмечены находки аденовирусов, вирусов гриппа, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Управление Роспотребнадзора по Орловской области рекомендует соблюдать правила профилактики острых респираторных инфекций, в том числе избегать контакта с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания, соблюдать правила личной гигиены, как можно чаще проветривать помещения.





Сергей Силаев





