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16:04, 25 декабря 2024 года Андрей Клычков установил новый тариф на капремонт Постановление уже подписано губернатором.





Губернатор Андрей Клычков распорядился установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области в размере 12,56 рубля за квадратный метр в месяц общей площади помещения в многоквартирном доме. Предыдущий тариф был установлен в размере 11,68 рубля.



Документ опубликован на сайте регионального правительства. Обновленное постановление вступит в силу с 1 января 2025-го года.



В прогнозе тариф будет расти вплоть до 2044-го года. Планируется, что тогда его установят на отметке 26,44 рубля.





Артем Ежаков





