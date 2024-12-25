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15:21, 25 декабря 2024 года В Орловской области изменится стоимость единого социального проездного билета С 1 января его цена составит 800 рублей.





В Орловской области с нового года изменится стоимость единого социального проездного билета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков. С 1 января его ежемесячная стоимость составит 800 рублей, что на 150 рублей больше текущей.



Напомним, что с нового года в Орле на четыре рубля подорожает проезд в общественном транспорте: до 32 рублей при оплате наличкой и до 29 рублей при оплате по карте. Также в областной столице должны подорожать льготный и дачный проездные. Стоимость льготного проездного билета на 50 поездок вырастет на 50 рублей и составит 600 рублей. Стоимость проездного на дачные маршруты составит 350 рублей.





Артем Ежаков





