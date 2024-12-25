В Орле презентовали книгу о жизни и творчестве поэта и журналиста Евгения Сокола
Уроженец Болхова был коллегой Булгакова, Ильфа и Петрова, Катаева, Олеши.
В Орле презентовали книгу о жизни и творчестве поэта и журналиста Евгения Сокола. Уроженец Болхова был коллегой Булгакова, Ильфа и Петрова, Катаева, Олеши.
Автором издания стал краевед, председатель правления Орловского отделения Союза писателей Алексей Кондратенко. В книге он привел не только полную биографию Сокола, но и целый ряд его заметок и фельетонов, напечатанных в "Гудке".