среда 25.12.2024 21:08:37 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

18:54, 25 декабря 2024 года

В Орле задумались над повышением штрафов для перевозчиков

Об изменении подхода к наказанию за нарушения работы общественного транспорта высказался председатель городского совета Василий Новиков.


25 декабря в Орле обсудили работу общественного транспорта. На встрече были мэр Юрий Парахин, председатель городского совета Василий Новиков, а также перевозчики.

В ходе обсуждения было отмечено, что выпуск общественного транспорта в областной столице вырос с 72% до 76%, заметили улучшение и в вечерней работе маршрутов. Мэр предупредил перевозчиков, что если жалобы от горожан продолжатся, он отзовет решение о повышении стоимости проезда. Напомним, что с нового года тарифы вырастут на четыре рубля до 29 и 32 рублей соответственно.

Также Василий Новиков в своих социальных сетях рассказал о предложении Юрия Парахина по поводу подписания соглашения между мэрией и перевозчиками о штрафах.
"Речь будет идти о том, что в случае нарушений им будут выставлены немалые штрафы. Отмечу, что действующие подписанные контракты копеечные, и это надо менять", – заявил председатель горсовета.



Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.