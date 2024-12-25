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18:54, 25 декабря 2024 года В Орле задумались над повышением штрафов для перевозчиков Об изменении подхода к наказанию за нарушения работы общественного транспорта высказался председатель городского совета Василий Новиков.





25 декабря в Орле обсудили работу общественного транспорта. На встрече были мэр Юрий Парахин, председатель городского совета Василий Новиков, а также перевозчики.



В ходе обсуждения было отмечено, что выпуск общественного транспорта в областной столице вырос с 72% до 76%, заметили улучшение и в вечерней работе маршрутов. Мэр предупредил перевозчиков, что если жалобы от горожан продолжатся, он отзовет решение о повышении стоимости проезда. Напомним, что с нового года тарифы вырастут на четыре рубля до 29 и 32 рублей соответственно.



Также Василий Новиков в своих социальных сетях рассказал о предложении Юрия Парахина по поводу подписания соглашения между мэрией и перевозчиками о штрафах.

"Речь будет идти о том, что в случае нарушений им будут выставлены немалые штрафы. Отмечу, что действующие подписанные контракты копеечные, и это надо менять", – заявил председатель горсовета.





Артем Ежаков





