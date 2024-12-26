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18:35, 26 декабря 2024 года

На обслуживание дорожной разметки в Орле выделят 95 миллионов рублей

Подрядчика на 2025-й год уже ищут.


Мэрия Орла разместила на "Госзакупках" открытый конкурс на выполнение работ по демаркировке и нанесению дорожной разметки на улицах областной столицы в 2025-м году. На это выделяют порядка 95 миллионов рублей. Заявок от потенциальных подрядчиков ждут до 16 января.

Окончание работ в проекте соглашения прописано 31 октября. Гарантии на нанесение разные – три месяца на разметку краской, полгода – термопластиком. Основные работы будут вестись в апреле – июле.


Артем Ежаков
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