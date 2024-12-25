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12:34, 25 декабря 2024 года В Орле досрочно открыли отремонтированный Колхозный мост Стоимость контракта составила почти 275 миллионов рублей.





25 декабря в Орле досрочно открыли отремонтированный Колхозный мост. Стоимость контракта составила почти 275 миллионов рублей. Работы по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнила "УПМК-22". Для компании это уже третья переправа в регионе после Красного моста и моста в деревне Тайное.



Длина Колхозного моста после реконструкции превысила 71 метр, ширина переправы – 16 метров.



Напомним, что Колхозный мост закрыли в мае 2021-го года. Он появился в Орле в 1964-м году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.





Артем Ежаков





