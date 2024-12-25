среда 25.12.2024 15:36:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

12:34, 25 декабря 2024 года

В Орле досрочно открыли отремонтированный Колхозный мост

Стоимость контракта составила почти 275 миллионов рублей.


25 декабря в Орле досрочно открыли отремонтированный Колхозный мост. Стоимость контракта составила почти 275 миллионов рублей. Работы по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнила "УПМК-22". Для компании это уже третья переправа в регионе после Красного моста и моста в деревне Тайное.

Длина Колхозного моста после реконструкции превысила 71 метр, ширина переправы – 16 метров.

Напомним, что Колхозный мост закрыли в мае 2021-го года. Он появился в Орле в 1964-м году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.