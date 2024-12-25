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14:29, 25 декабря 2024 года

В Орле изменится стоимость проездного для электротранспорта

Постановление подписал мэр Юрий Парахин.


В Орле с нового года изменится стоимость проездного для электротранспорта. Постановление подписал мэр Юрий Парахин.

Как следует из документа, цена месячного проездного билета на один вид транспорта – трамвай или троллейбус – для граждан составит 850 рублей. На оба – 990 рублей. Для организаций – 1140 и 1270 рублей соответственно.

Предыдущие цены были 750, 870, 1000 и 1120 рублей соответственно.

Также напомним, что в Орле должны подорожать льготный и дачный проездные. Решение было принято в ходе сессии городского совета 27 ноября. С нового года стоимость льготного проездного билета на 50 поездок вырастет на 50 рублей и составит 600 рублей. Стоимость проездного на дачные маршруты составит 350 рублей.


Артем Ежаков
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