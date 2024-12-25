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13:32, 25 декабря 2024 года Юрий Парахин утвердил повышение стоимости проезда в общественном транспорте Орла Обновленное постановление вступит в силу с 1 января.





Юрий Парахин утвердил повышение стоимости проезда в общественном транспорте Орла. Обновленное постановление вступит в силу с 1 января. Документ опубликован на сайте городской администрации.



Цена проезда повышается на четыре рубля – до 32 рублей при наличном способе оплаты и до 29 рублей при оплате по карте.



Напомним, что перевозчики объяснили необходимость поднять тариф ростом цен на обслуживание автопарка и желанием увеличить зарплату водителям. Также перевозчикам предстоит установить новые тахографы в каждую машину. При этом ранее стоимость проезда просили увеличить сразу на девять рублей.



Как сообщил председатель орловского горсовета Василий Новиков, на встрече с перевозчиками градоначальник Юрий Парахин заявил, что если жалобы от орловцев на плохую работу общественного транспорта продолжатся, он отзовет этот документ. По последним данным, его выпуск в областной столице вырос с 72% до 76%.





Артем Ежаков





