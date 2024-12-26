В Орле запланированы новогодние шахматные турниры

Приглашаются взрослые и дети.

В шахматно-шашечной школе Орла пройдет серия турниров в новогодние праздники. Они запланированы с 28 декабря по 4 января.

Первые партии шахматисты сыграют 28-29 с 13:00 до 16:00. Спортсменов разобьют на две группы: 2011 г.р. и старше, дети 2012-2013 г.р. Еще два турнира запланированы на 3-4 января. С 10:00 до 13:00 за доски сядут дети 2016 г.р. и моложе, а с 14:00 до 17:00 — ребята 2014-2015 г.р.

Соревнования проведут по швейцарской системе, запланировано восемь туров. Контроль времени — 10 минут + 10 секунд, приглашаются все желающие. Участие спортсменов младшего возраста допускается только в одном из турниров.