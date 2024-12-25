Орловская область передала огнеметчикам "Буханку" и сладкие подарки
Бойцы сейчас выполняют задачи в Курской области.
Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"
Орловская область вручила огнеметчикам УАЗ. "Буханку" бойцам передало одно из обществ, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла". Автомобиль повышенной проходимости поможет военным, выполняющим задачи в Курской области. Также один из орловских заводов передал бойцам сладкие новогодние подарки.
В передаче груза принял участие губернатор Андрей Клычков. Глава региона отметил, что работа по поддержке участников СВО продолжается.