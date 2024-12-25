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10:53, 25 декабря 2024 года

Более 150 миллионов рублей потратят на строительство водопровода к орловскому кампусу

Поправки в городской бюджет уже приняты.


В Орле приняли поправки в действующий городской бюджет для строительства водопровода к студенческому кампусу на Наугорском шоссе. Депутаты 25 декабря одобрили перераспределение более 155 миллионов рублей.

Как пояснил заместитель мэра Орла Алексей Степанов, деньги пойдут на разработку ПСД и строительно-монтажные работы.
Есть договоренность, что в 2025 году эти средства будут восполнены городу из регионального бюджета, – отметил Алексей Степанов.
На первом этапе предусматривается возведение водопроводной сети от ул. Цветаева по ул. Героев Пожарных, Картукова, Скворцова, Наугорскому шоссе. На втором этапе – водопроводные сети от ул. Скворцова по Наугорскому шоссе, ул. Сурнева, ул. Генерала Горбатова, ул. Донецкой, пер. Луганскому.


Сергей Силаев
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