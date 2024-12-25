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16:29, 25 декабря 2024 года В орловском детском саду нашли тушенку с антибиотиком У Россельхознадзора возникли и другие претензии к консервам калининградского производителя.





Россельхознадзор провел очередную проверку качества еды в детских садах. Как сообщили в управлении, в одном из них вопросы ведомства вызвала говяжья тушенка калининградского производителя. В пробе нашли остатки антибиотика, которого по нормативам там быть не должно. Также обнаружили малое количество печеночной ткани. Помимо этого, подтвердилось несоответствие по массовой доле составных частей мясных кусковых консервов – 39,1% против положенных 58%.



На основании исследований принято решение о признании недействительной декларации о соответствии консервов. Владельцу продукции, поставщику и производителю, прокуратуре Орловской области и управлению Россельхознадзора по Калининградской области направлены информационные письма.





Артем Ежаков





