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15:02, 25 декабря 2024 года Центр "Созвездие Орла" отпраздновал первый юбилей Для многих воспитанников он стал не только обучающей площадкой на время тематической смены, но и постоянным местом учебы.







Центр "Созвездие Орла" отпраздновал первый юбилей. За пять лет для многих воспитанников он стал не только обучающей площадкой на время тематической смены, но и постоянным местом учебы.



Образовательный центр был открыт в 2019-м году, но идея его создания родилась намного раньше – в 2016-м. По федеральному проекту "Успех каждого ребенка" была выделена субсидия на новейшее оборудование, открыли современные лабораторные классы.



За пять лет одним из самых ярких проектов стал запуск в космос первого в мире спутника с нанозондом на борту. Его смогли реализовать благодаря Орловскому госуниверситету и центру "Сириус".



Через "Созвездие Орла" прошли более 20 тысяч детей. С января в нем откроется новое направление – "Микроэлектроника".





Татьяна Тимохина





