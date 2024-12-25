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18:01, 25 декабря 2024 года

Орловцы могут передать оружие бойцам СВО

Прием проходит в областном центре.


Жители Орловской области могут помочь фронту, передав свои ружья для военных. Передать можно зарегистрированное гражданское оружие.
В зоне СВО в первую очередь востребованы многозарядные ружья — гладкоствольные полуавтоматические 12-го калибра, наиболее эффективные в борьбе с БПЛА противника, — уточняют росгвардейцы.
С передачей оружия помогут сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы, специалисты объяснят всю процедуру. Орловцы могут обратиться по адресу: Орел, ул. Московская, 76-А, или воспользоваться официальным электронным сервисом на сайте Росгвардии.
 
Орловцам при заполнении интернет-заявки нужно заполнить и отправить форму, где необходимо указать ФИО, дату рождения, реквизиты разрешительных документов, а также информацию об оружии и регионе проживания. После получения заявки с заявителем свяжутся, дату и время передачи оружия согласуют.



Сергей Силаев
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