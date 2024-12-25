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12:24, 25 декабря 2024 года Директор ливенского "Коммунального сервиса" оштрафован за растрату Суд признал его виновным в шести преступлениях.





В городе Ливны Орловской области директор МУП "Коммунальный сервис" признан виновным в шести преступлениях по статье о растрате и оштрафован на 220 тысяч рублей. Дело было возбуждено по материалам региональных управлений ФСБ и МВД России на основании постановления органов прокуратуры.



Как рассказали в СУ СК России по региону, осужденный в личных целях использовал служебный автомобиль и топливо предприятия для передвижения по территории нескольких областей. Также мужчина купил за счет предприятия комплект шин. Общий ущерб превысил 84 тысячи рублей.





Артем Ежаков





