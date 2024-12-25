Директор ливенского "Коммунального сервиса" оштрафован за растрату
Суд признал его виновным в шести преступлениях.
В городе Ливны Орловской области директор МУП "Коммунальный сервис" признан виновным в шести преступлениях по статье о растрате и оштрафован на 220 тысяч рублей. Дело было возбуждено по материалам региональных управлений ФСБ и МВД России на основании постановления органов прокуратуры.
Как рассказали в СУ СК России по региону, осужденный в личных целях использовал служебный автомобиль и топливо предприятия для передвижения по территории нескольких областей. Также мужчина купил за счет предприятия комплект шин. Общий ущерб превысил 84 тысячи рублей.