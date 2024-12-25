В Орловской области пожарные предотвратили взрыв семи газовых баллонов
Стали известны подробности возгорания в деревне Леженки.
24 декабря в деревне Леженки Орловского округа загорелся гараж. ЧП присвоили повышенный уровень сложности из-за семи находившихся внутри газовых баллонов. Спасателям удалось не допустить их взрыва. Никто не пострадал. Предварительно известно, что пламя вспыхнуло из-за аварийной работы электроустановки.
Как рассказали в ГУ МЧС России по региону, гараж выгорел изнутри, пламя уничтожило стоящую в нем "Ладу".