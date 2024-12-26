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11:01, 26 декабря 2024 года В двух районах Орловской области отменили карантин по бешенству Указы подписал заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.





Заместитель губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов подписал два указа об отмене карантина по бешенству животных на отдельных территориях региона. Ранее очаги болезни были установлены вблизи урочища Милятина Багриновского сельского поселения Болховского района и на территории Луначарского сельского поселения Урицкого района.



Ограничения возымели эффект. Для борьбы с распространением болезни вводили специальные карантинные меры, такие как запрет ярмарок с восприимчивыми к болезни животными, а также вывоз таких зверей.





Артем Ежаков





