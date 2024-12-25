среда 25.12.2024 12:19:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

9:23, 25 декабря 2024 года

В Орле определены центры тестирования для иностранцев

Для сдачи доступны два места.


В Орловской области определены центры тестирования для иностранных граждан. 10 декабря вступил в силу закон, по которому экзаменовать и выдавать сертификаты вправе уполномоченные государственные учреждения, включенные в установленный перечень. В областной столице это Орловский госуниверситет. Он проводит тестирование по двум адресам: ул. Московская, д. 155 и ул. Комсомольская, д. 41. Контактный телефон: 8 (4862) 25-46-53.

Как напомнили в региональном управлении МВД, прохождение экзамена на знание русского языка, истории России и основ ее законодательства нужно иностранцам для получения госуслуг, включая патент, разрешение на работу и временное проживание, вида на жительство и российского гражданства.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.