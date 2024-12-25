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9:23, 25 декабря 2024 года В Орле определены центры тестирования для иностранцев Для сдачи доступны два места.





В Орловской области определены центры тестирования для иностранных граждан. 10 декабря вступил в силу закон, по которому экзаменовать и выдавать сертификаты вправе уполномоченные государственные учреждения, включенные в установленный перечень. В областной столице это Орловский госуниверситет. Он проводит тестирование по двум адресам: ул. Московская, д. 155 и ул. Комсомольская, д. 41. Контактный телефон: 8 (4862) 25-46-53.



Как напомнили в региональном управлении МВД, прохождение экзамена на знание русского языка, истории России и основ ее законодательства нужно иностранцам для получения госуслуг, включая патент, разрешение на работу и временное проживание, вида на жительство и российского гражданства.





Артем Ежаков





