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10:26, 25 декабря 2024 года В Орле начали строить первый этаж учебно-лабораторного корпуса студенческого кампуса Всего в здании будет пять этажей.



Фото: "Единый заказчик в сфере строительства"

В будущем студенческом кампусе в Орле начали строить первый этаж учебно-лабораторного корпуса. Заниматься в нем смогут две тысячи студентов, сообщает региональный информационный портал.



На стройплощадке сейчас работают более 200 специалистов. Целиком проект планируют завершить в 2026-м году. Помимо учебно-лабораторного корпуса, строители возводят комплекс общежитий. Здесь появятся фитнес-зона, футбольное поле с трибунами, центр прототипирования и реинжиниринга, модульная библиотека и многое другое.



Напомним, в недавнем инвестиционном послании губернатор Андрей Клычков заявил, что шесть предприятий региона заключили с Орловским госуниверситетом соглашения по созданию собственных лабораторий на базе кампуса.





Артем Ежаков





