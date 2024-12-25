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17:33, 25 декабря 2024 года Ансамбль из Орла стал Заслуженным коллективом народного творчества Звания удостоились "Родные напевы".





Ансамбль "Родные напевы", работающий при орловском КДЦ "Металлург", стал Заслуженным коллективом народного творчества. В уходящем году звание было присвоено 49 коллективам России, сообщает региональный информационный портал.



"Родные напевы" существуют уже 35 лет. В их репертуаре более 60 произведений, которые орловцы могут услышать на городских концертах и праздниках, ярмарках, народных гуляниях в дни Троицы, Масленицы и Нового года. За годы творчества ансамбль становился победителем многочисленных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.





Артем Ежаков





