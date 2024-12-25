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11:03, 25 декабря 2024 года

В Орловской области изменится маршрут №421

С нового года в его обозначении добавится буква "к", а также добавятся рейсы.


С 1 января маршрут №421 «Мезенский педагогический колледж – Телецентр (с заездом в Малую Куликовку)» ждут изменения. Об этом рассказали в региональном "Организаторе перевозок".

В названии маршрута добавится буква "к" – таким, образом, он будет назван №421К. Помимо этого, изменится расписание и добавятся рейсы.

Ежедневно от Малой Куликовки автобусы будут уезжать в 7:40, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00. От Мезенского педколледжа отправления будут в 6:40, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 и 19:40.

Напомним, что с нового года изменения ждут и маршрут №395 "Орел – Михайловка". Он будет заезжать в поселок Малая Куликовка как в прямом, так и в обратном направлении.


Артем Ежаков
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