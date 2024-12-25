В Орле на Часовой водитель насмерть сбил 82-летнюю бабушку

|
|среда 25.12.2024 01:26:17
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
23:50, 24 декабря 2024 года
В Орле на Часовой водитель насмерть сбил 82-летнюю бабушкуИзвестно, что мужчина был трезв.
Видео: Антон Сорокин
В Орле на Часовой водитель насмерть сбил 82-летнюю женщину. ДТП случилось в районе дома номер 37, сообщает наш корреспондент Антон Сорокин.
Мужчина 29 лет был за рулем иномарки "Ниссан". Он сдал тест на алкоголь, результат отрицательный.
На месте смертельного происшествия продолжают работу сотрудники полиции.
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.