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14:01, 25 декабря 2024 года

Орловцев приглашают посмотреть на зубров в дикой природе

Зимой эти исполины выходят на кормовые участки.



Орловцев приглашают полюбоваться величественными зубрами в их естественной среде обитания. Зимой эти уникальные животные выходят на свои кормовые площадки, где каждый из них ежедневно съедает около 40 килограммов пищи.

Как рассказал заместитель директора национального парка "Орловское Полесье" Юрий Кащеев, зубрам не требуется дополнительная подкормка, они могут существовать независимо от человека. Однако если их не кормить, они могут разбрестись по лесу. В этом случае контролировать передвижение животных станет очень сложно.

В "Орловском Полесье" зубрам комфортно, и это подтверждается ростом их поголовья в два раза. В рамках нацпарка действует специальный проект "Протяни руку зубрам", который реализует один из благотворительных фондов Орловской области. За это время удалось собрать полтора миллиона рублей.

С начала 2025 года планируется запуск еще одного проекта - "Зубропарк", который был представлен на всероссийском конкурсе и занял пятое место. Благодаря ему туристы смогут наблюдать за зубрами в их естественной среде обитания круглый год.


Антон Сорокин
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