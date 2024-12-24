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21:00, 24 декабря 2024 года Более 600 юных орловцев посетили "Губернаторскую елку" Праздник стал для них наградой за успехи в учебе, творчестве и спорте.







24 декабря в Орле состоялась традиционная "Губернаторская елка". На праздник пригласили детей из семей участников СВО и талантливых ребят, проявивших себя в разных областях.



В новогоднем представлении участвовали актеры ведущих орловских театров. Для детей также подготовили сладкий стол.



- Каждый из нас сегодня ждет чуда и каждый взрослый хочет стать волшебником. И так нужно делать, несмотря на все сложности, которые есть. Дети ждут чуда, и это чудо обязательно должно прийти, - поздравил ребят губернатор Орловской области Андрей Клычков.



В преддверии Нового года утренники проходят во всех организациях региона. Наша телерадиокомпания тоже не осталась в стороне и собрала детей сотрудников в Детском центре "Домкидс". На празднике присутствовали даже самые маленькие участники.







Анастасия Миносьян





