Более 600 юных орловцев посетили "Губернаторскую елку"
Праздник стал для них наградой за успехи в учебе, творчестве и спорте.
24 декабря в Орле состоялась традиционная "Губернаторская елка". На праздник пригласили детей из семей участников СВО и талантливых ребят, проявивших себя в разных областях.
В новогоднем представлении участвовали актеры ведущих орловских театров. Для детей также подготовили сладкий стол.
- Каждый из нас сегодня ждет чуда и каждый взрослый хочет стать волшебником. И так нужно делать, несмотря на все сложности, которые есть. Дети ждут чуда, и это чудо обязательно должно прийти, - поздравил ребят губернатор Орловской области Андрей Клычков.
В преддверии Нового года утренники проходят во всех организациях региона. Наша телерадиокомпания тоже не осталась в стороне и собрала детей сотрудников в Детском центре "Домкидс". На празднике присутствовали даже самые маленькие участники.