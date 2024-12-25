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12:48, 25 декабря 2024 года

Орловские студенты разработали инновационную систему профилактики ВИЧ

Ребята стали участниками акселерационной программы "МедБиоТех".



В ОГУ имени Тургенева подвели итоги акселерационной программы "МедБиоТех". В этом году университет впервые принял участие в федеральном конкурсе университетского технологического предпринимательства. И его достижения не остались незамеченными. 

В программе участвовало 60 команд. Это порядка пятисот студентов. В обучении и бизнес продвижении разработок было задействовано 22 индустриальных партнера. Все бизнес-проекты так или иначе связаны с медициной и поддержанием здоровья людей. Это диагностическая техника и полезные продукты, медицинские аксессуары и лечебная косметика.

По мнению экспертов, лучшей среди финалистов стала команда, разработавшая уникальный контрацептив с тест-полосками, который позволяет выявлять ВИЧ-инфекцию у партнеров всего за 2-3 минуты. Подобные идеи и дальше будут разрабатываться, подаваться на гранты и продвигаться как стартапы. Их главная цель - помочь людям сохранить здоровье.



Елена Литинская
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