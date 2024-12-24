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20:30, 24 декабря 2024 года Орловцы организовали праздник для детей-сирот из ЛНР Волонтеры из отряда "За Россию" приехали с подарками в детский дом.







В преддверии Нового года орловские волонтеры из отряда "За Россию" решили устроить настоящий праздник для детей из Луганской Народной Республики. Они отправились с подарками в город Антрацит, где в детском доме живут 33 ребенка. Среди них - сироты и дети, чьи родители сражаются на передовой.



Уже второй год волонтерский отряд "За Россию" оказывает помощь этому детскому дому. О том, что учреждение нуждается в поддержке, сообщили военные. Чем орловцы порадовали ребят, расскажет Мария Семак.





Мария Семак





