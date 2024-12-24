Орловцев предупредили о телефонных мошенниках

В преддверии Нового года представители украинских спецслужб активизировали вербовку россиян.
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Орловцев предупреждают об активизации телефонных мошенников, которые убеждают людей совершать противоправные действия. В преддверии Нового года украинские спецслужбы активизировали вербовку россиян. Злоумышленники используют методы социальной инженерии для организации массовых атак на различные объекты инфраструктуры.
За последние дни задержаны около 20 человек, причастных к поджогам отделений банков, почты и торговых центров. Мошенники связываются с жертвами, у которых они уже украли деньги, и обещают вернуть их, если граждане выполнят определеннные задания. Разумеется, деньги никто не возвращает.
Такие действия могут быть квалифицированы по статье 205 Уголовного кодекса РФ "Террористический акт", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Об этом сообщаетинфопортал Орловской области.