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16:52, 24 декабря 2024 года Орловец получил девять лет колонии за убийство знакомого Трагедия произошла на алкогольной почве.



Фото: СУ СК России по Орловской области

Житель Сосковского района Орловской области признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).



Следствие и суд установили, что в середине сентября 2024 года мужчина распивал спиртное со своим знакомым, которого позвал в гости. Между ними возник конфликт, в результате которого знакомый получил более 30 ударов табуреткой и ногами по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в СК СК России по Орловской области.



Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. Осужденный отправится в колонию строгого режима.





Сергей Силаев





