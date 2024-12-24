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15:52, 24 декабря 2024 года

В Орловской области содержанием региональных и межмуниципальных дорог займется "Дорожная служба"

Госконтракт с этой организацией заключил "Орелгосзаказчик".

Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

Содержанием региональных и межмуниципальных дорог в зимний период в Орловской области займется "Дорожная служба". В ноябре "Орелгосзаказчик" заключил контракт с этим государственным предприятием.

По условиям контракта, подрядчик обязуется обеспечивать бесперебойное и безопасное движение автомобилей и пешеходов на автодорогах общей  протяженностью более 3850 километров, а также на 183 мостах. 

Для выполнения поставленных задач в распоряжении "Дорожной службы" имеется 255 единиц техники. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС, что позволяет в режиме реального времени отслеживать их работу на карте Орловской области.

Кроме того, для обслуживания дорог в зимний период заготовлено 122 тысячи кубометров противогололедных материалов. Об этом сообщает КУ ОО "Орелгосзаказчик" на своей странице в социальных сетях.


Сергей Мерцалов
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