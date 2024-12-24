В Орле семьям погибших участников СВО вручили награды
Бойцам посмертно присвоили ордена Мужества и медаль Жукова.
Фото: соцсети Василия Новикова
24 декабря мэр Орла Юрий Парахин и председатель городского совета Василий Новиков вручили награды семьям погибших участников СВО. Бойцам посмертно присвоили ордена Мужества и медаль Жукова.
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, награды присвоены рядовому Юрию Бригову, ефрейтору Игорю Козлову, прапорщику Денису Колесову, рядовому Юрию Кулакову, сержанту Сергею Пиняеву, рядовому Ивану Рябову, рядовому Павлу Шутееву.