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14:50, 24 декабря 2024 года

В Орловской области проведут 1500 новогодних мероприятий

Акцент будет сделан на семейные ценности.

Фото: архив

В новогодние праздники в Орловской области проведут порядка 1500 мероприятий. Такая информация прозвучала 24 декабря на аппаратном совещании в областной администрации.

Праздник мы должны устроить прежде всего для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также из семей участников СВО, из многодетных семей, из интернатных учреждений. Самое пристальное внимание нужно уделить вопросам безопасности, - отметил глава региона Андрей Клычков.

Акцент при проведении мероприятии сделают на семейные ценности. В четырех театрах покажут более 150 спектаклей, их смогут посетить 44 тысяч человек, в областных музеях кроме экскурсионных мероприятий запланированы новогодние утренники и рождественские елки с выставками старинных елочных игрушек.

Библиотеки предложат своим читателям литературные путешествия, а поклонники балета смогут увидеть прямую трансляцию балета "Щелкунчик" в одном из кинотеатров. С 25 декабря на улице Ленина начнет работу новогодняя ярмарка, а 29 - каток на одноименной площади.


Сергей Силаев
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