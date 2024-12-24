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19:29, 24 декабря 2024 года В Орле прошли всероссийские соревнования по спортивной акробатике Турнир носит имя Заслуженного тренера России Клавдии Наумовой.







Традиционно в конце декабря в Орел съезжаются сильнейшие акробаты со всей страны. Причина веская - всероссийские соревнования на кубок Заслуженного тренера России Клавдии Михайловны Наумовой.



География участников обширна: от Находки до Краснодара. Всего на турнир приехали более 250 спортсменов. Свое мастерство показали четверки, смешанные пары, тройки, двойки.



Победителей объявили в день рождения Клавдии Наумовой, которая своими достижениями и успехами воспитанников прославила Орел на всю страну. Соревнования завершились, но уже началась подготовка к юбилейным. В наступающем 2025 году они пройдут в Орле в 35-й раз.





Юлия Опанасюк





