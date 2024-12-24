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14:16, 24 декабря 2024 года В Орле прошла "Губернаторская елка" На нее пригласили порядка 600 детей.



Фото: телеграм-канал "Телеграммы из Орла"

24 декабря в Орле прошла традиционная «Губернаторская елка». На нее пригласили порядка 600 детей. Это ребята из семей участников СВО, талантливые дети, отличившиеся в разных сферах, и многие другие.



Для детей подготовили сладкий стол с вручением сувениров и подарков. Ребята также увидели представление с Дедом Морозом и Снегурочкой.

"Для взрослых нет ничего важнее, чем радовать детей, дарить им минуты волшебства в эти предновогодние дни. Особое внимание – детям участников СВО. Ребята, ваши отцы – герои! Они сегодня дают нам возможность жить и работать и быть уверенными в нашей Победе!", – цитирует губернатора Андрея Клычкова телеграм-канал "Телеграммы из Орла".





Артем Ежаков





