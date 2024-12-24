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18:35, 24 декабря 2024 года В Орле Дед Мороз забрался по стене к пациентам НКМЦ имени Круглой Новогодний волшебник навестил ребят, проходящих лечение.



Фото: НКМЦ им. З. И. Круглой

В Орле Дед Мороз забрался по стене к пациентам НКМЦ имени Круглой. Новогодний волшебник навестил ребят, проходящих лечение. Акцию организовали орловские спасатели и волонтеры. Она стала традиционной для чрезвычайного ведомства. "Мы надеемся, что эти мгновения помогут ребятам забыть о болезнях и окунуться в атмосферу счастья и любви", – сообщили в пресс-службе медучреждения. Ранее маленьких пациентов навестили Дед Мороз и Снегурочка. Новогодний волшебник поднялся к ребятам на автолестнице. Также ребят порадовала овчарка. Грей показал детям свои умения, а потом маленькие пациенты устроили с ним настоящий фотосет.





Артем Ежаков





