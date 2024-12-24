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17:35, 24 декабря 2024 года Росгвардейцы изъяли у орловцев девять единиц оружия Такая работа проведена за неделю.





С 16 по 23 декабря сотрудники управления Росгвардии по Орловской области проверили правила оборота оружия у 90 человек и работников охраны. По результатам работы выявлено пять правонарушений, изъято девять единиц оружия. Также за неделю росгвардейцы приняли более 300 обращений, рассмотрели 278 заявлений и выдали 166 лицензий и разрешений.

– Стражи правопорядка выдают орловцам и представителям организаций разрешительные документы на приобретение, хранение, ношение и использование гражданского и служебного оружия; оформляют удостоверения частного охранника; лицензируют деятельность организаций по торговле оружием и патронами к нему, организаций по хранению оружия и частной охранной деятельности, – напомнили в пресс-службе управления Росгвардии по региону. Всего центр лицензионно-разрешительной работы предоставляет 24 вида государственных услуг орловцам. Большая часть из них доступна в электронном формате.





Сергей Силаев





