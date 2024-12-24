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15:22, 24 декабря 2024 года В Орле исполняют желания детей участников СВО В марафон добра включились все – от творческих коллективов до депутатов.







В Орле исполняют желания детей участников СВО. В марафон добра включились все – от творческих коллективов до депутатов. К примеру, в Горсовете елочные шарики с желаниями сняли его председатель Василий Новиков и заместитель Владимир Негин.



Василию Новикову достались желания Савелия и Сильвии, Владимиру Негину – Виктории. Ветеран СВО Владимир Строев исполнит желание Варвары и Ульяны Кузьмичевых, которые хотят к празднику сертификаты в магазин детских товаров.



В штабе общественной поддержки работает "Почта Деда Мороза", а Орловский театр кукол устроил для детей "Елку Победы". Комитет семей воинов Отечества и театр объединились, чтобы подарить ребятам, чьи отцы воюют, незабываемый новогодний праздник.





Елена Степовая





