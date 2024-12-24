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20:08, 24 декабря 2024 года Девять орловских проектов победили в грантовом конкурсе Фонда культурных инициатив Они разделят между собой почти 17,7 миллиона рублей.





Названы победители первого грантового конкурса проектного офиса Фонда культурных инициатив. Девять проектов разделят между собой сумму порядка 17,7 миллиона рублей.



Пять миллионов уйдут на "Мережки Времени" по направлению "Культурный код". Также в регионе за 400 тысяч рублей проведут историко-культурный просветительский марафон "Верстание на службу", а еще орловский фестиваль семейных образов и семейного косплея "В нашем стиле!". Начнут проводить иммерсивные экскурсии по Орлу. Снимут документальный фильм о Судбищенской битве – на эту строчку заложено более шести миллионов рублей.



Кстати, прием заявок на новый конкурс еще идет. Он продлится до 6 февраля.





Анна Вайсергисер





