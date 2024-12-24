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16:28, 24 декабря 2024 года На Орловщине изменят маршрут №395 Автобус начнет заезжать в Малую Куликовку как в прямом, так и в обратном направлении.





С нового года автобус №395 "Орел – Михайловка" начнет заезжать в поселок Малая Куликовка как в прямом, так и в обратном направлении. Об этом рассказали в региональном "Организаторе перевозок".



В учреждении напомнили, что транспорт оборудован навигационной системой. Проследить за ним можно с помощью приложения "Умный транспорт" или bus57.ru.





Артем Ежаков





