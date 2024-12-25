В Орловской области мужчину осудили за мошенничество через аккаунты "Госуслуг"

Он оштрафован на 400 тысяч рублей.

Глазуновский районный суд Орловской области приговорил мужчину к штрафу в 400 тысяч рублей за неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество. Его признали виновным в 27 эпизодах преступлений.



Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина получил доступ к персональной информации потерпевших на "Госуслугах" для оформления кредитов на сайтах микрофинансовых организаций. В случае одобрения деньги перечислялись на карту осужденного.