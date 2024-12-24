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10:19, 24 декабря 2024 года В ТЦ "Рио" прошли учения Спасатели справились с условными задачами.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле в торговом центре "Рио" прошли проверочные пожарно-тактические учения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.



Сотрудники чрезвычайного ведомства в преддверии новогодних праздников отработали навыки тушения условного пожара, а также спасения и эвакуации на месте массового пребывания людей.



По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Александра Леонова, сотрудники справились с поставленными задачами на "хорошо". Тактический замысел и время проведения не были заранее известны для участников, несмотря на это пожарно-спасательные подразделения вовремя прибыли на место условного пожара, провели разведку, мероприятия по спасению людей и другие.





Сергей Силаев





