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13:32, 24 декабря 2024 года В Орле наградили спасателей Торжественная церемония прошла в администрации города.



Фото: пресс-служба администрации Орла

В администрации Орла наградили сотрудников главного управления МЧС России по Орловской области. Специалистов ведомства отметили по итогам работы в 2024 году.



За образцовое выполнение служебного долга и достижение высоких результатов в ходе мероприятий в области гражданской обороны награды получили сотрудники 1, 3, 5 специализированной ПСЧ и отдела информационных технологий и связи главного управления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.



Помимо награждения, в стенах администрации подвели итоги работы Орловского городского звена, выполнение мероприятий по гражданской обороне, обеспечение безопасности людей на воде в 2024 году, а также определили задачи на 2025-й год.





Сергей Силаев





